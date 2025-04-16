وأشارت توقعات المركز إلى فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة، وجريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية، تشمل تأثيراتها مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ونجران.
وأهاب المركز بضرورة متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "أنواء".
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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