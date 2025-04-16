موجة غبار تضرب نجران وتتسبب في تدني الرؤية

إجراءات وقائية
من جانبه دعا تجمع نجران الصحي جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات الوقاية من موجة الغبار، مؤكداً أن الغبار يُعدّ من ملوثات البيئة وله أضرار صحية متعددة، إذ يحتوي على جسيمات دقيقة مثل حبوب اللقاح والميكروبات التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي، وشدد التجمع على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، من خلال إغلاق أبواب ونوافذ المنازل بإحكام، وتجنّب الخروج إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات ذات التصفية العالية للهواء مع ضرورة تغييرها بشكل مستمر.
مدى الرؤية
وشهدت أجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار، حدت من مدى الرؤية الأفقية، امتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة وعسير، ووصلت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران.
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