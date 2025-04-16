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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تكرّم المملكة لجهودها التوعوية في مجال الأرصاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كرّمت جامعة الدول العربية المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد اليوم؛ نظير جهودها المتميزة في تعزيز الوعي العربي بأهمية الأرصاد الجوية والمناخ، وذلك خلال أعمال الاجتماع الـ39 للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة في يومين، واختتم أعماله اليوم.
ويأتي التكريم تقديرًا لما بذلته المملكة من جهود رائدة عبر لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، من أبرزها إعداد الحقيبة الأولى للمصطلحات الأرصادية بلغة الإشارة على المستوى العربي، وتنظيم ورشة عمل إعلامية متخصصة بعنوان "دور الإعلام في تعزيز الوعي بمعلومات الطقس والمناخ"، بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين العرب.
إضافة إلى اعتماد شعاري "اليوم العربي للأرصاد الجوية" و"يوم الراصد والمتنبئ الجوي" المُقدمين من المملكة، وتقديم مقترح تصميم شعار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.
ويُعد التكريم تتويجًا لمساعي المملكة الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطقس والمناخ، وتحقيق أعلى معايير الشمول في نشر المعرفة الأرصادية بما يخدم سلامة الأرواح والممتلكات، ويدعم خطط التنمية المستدامة في الدول العربية.
ويأتي التكريم تقديرًا لما بذلته المملكة من جهود رائدة عبر لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، من أبرزها إعداد الحقيبة الأولى للمصطلحات الأرصادية بلغة الإشارة على المستوى العربي، وتنظيم ورشة عمل إعلامية متخصصة بعنوان "دور الإعلام في تعزيز الوعي بمعلومات الطقس والمناخ"، بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين العرب.
إضافة إلى اعتماد شعاري "اليوم العربي للأرصاد الجوية" و"يوم الراصد والمتنبئ الجوي" المُقدمين من المملكة، وتقديم مقترح تصميم شعار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.
التحديات المناخيةوأشادت الأمانة العامة للجامعة بالدور الفاعل للمملكة في دعم أعمال اللجنة، وسعيها المتواصل لتطوير أدوات التوعية والتثقيف في مجال الأرصاد، بما يسهم في تحقيق أهداف العمل العربي المشترك، ورفع جاهزية المجتمعات للتعامل مع التحديات المناخية المتزايدة.
ويُعد التكريم تتويجًا لمساعي المملكة الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطقس والمناخ، وتحقيق أعلى معايير الشمول في نشر المعرفة الأرصادية بما يخدم سلامة الأرواح والممتلكات، ويدعم خطط التنمية المستدامة في الدول العربية.