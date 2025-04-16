شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزتهم 220 كجم من القات.. القبض على 11 مهرب مخدرات في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 220 كيلوجرامًا من نبات القات، واستكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)،وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.