شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

المناطق المتأثرة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.وذلك على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.