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"الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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  • "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.

المناطق المتأثرة

وذلك على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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