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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
المناطق المتأثرةوذلك على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.