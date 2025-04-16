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المملكة تقدم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية لوكالة الأونروا

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واس- غزة 0 تبليغ

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  • المملكة تقدم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية لوكالة الأونروا 2/2

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الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دفعة جديدة من المستلزمات الطبية الطارئة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" لدعم عياداتها ومراكزها الطبية جنوب قطاع غزة.
ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة جهوده الحثيثة في تزويد المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بما تحتاجه من مواد طبية أساسية؛ لضمان استمرار تقديم الرعاية الأولية، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية على مواجهة التحديات اليومية المستمرة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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