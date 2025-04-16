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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقدم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية لوكالة الأونروا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دفعة جديدة من المستلزمات الطبية الطارئة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" لدعم عياداتها ومراكزها الطبية جنوب قطاع غزة.
ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة جهوده الحثيثة في تزويد المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بما تحتاجه من مواد طبية أساسية؛ لضمان استمرار تقديم الرعاية الأولية، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية على مواجهة التحديات اليومية المستمرة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة جهوده الحثيثة في تزويد المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بما تحتاجه من مواد طبية أساسية؛ لضمان استمرار تقديم الرعاية الأولية، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية على مواجهة التحديات اليومية المستمرة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.