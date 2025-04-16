شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الإثنين.. هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

هطول أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر معظم مناطق المملكة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم الإثنين المقبل.وأشارت توقعات المركز إلى فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة، وجريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.وتشمل تأثيراتها مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ونجران.وأهاب المركز بضرورة متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "أنواء".