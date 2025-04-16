شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.