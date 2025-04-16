إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إحباط محاولة تهريب (147) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، كانت مخبأة داخل حاويات شحنة رخام بميناء جدة الإسلامي.

وقد تم القبض على مستقبلي الشحنة، وهم ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن سعودي، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.