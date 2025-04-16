شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم بداية فصل الربيع وأول أيام الذراعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني أن اليوم يُعد بداية فصل الربيع، وأول أيام “الذراعين”.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “اليوم هو أول أيام “الذراعين” من فصل الربيع، وتستمر 26 يومًا، مقسمة على نجمين هما “المؤخر” و”الرشاء”.

وأضاف: “في الغالب، يكون الجو في هذه الفترة لطيفًا ليلًا، وحارًا في منتصف النهار. كما يتم خلالها تلقيح النخيل المتأخر، وغرس النخيل والأشجار المثمرة، وزراعة البذور الصيفية”.

وتابع: “تُعد هذه الفترة ذروة مواسم المراويح (أو الروايح والسرايات)، وتكثر فيها فرص تشكل السحب الركامية العملاقة، ويكون المطر غالبًا غزيرًا ومحمودًا، وتخضر الأرض به إذا بارك الله فيه”.

وأشار إلى أن فيها الحرّ الهازل، حيث قد ترتفع درجات الحرارة أحيانًا إلى أواخر الثلاثينيات، بل قد تتجاوز الأربعين، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية”.

وختم حديثه:” تكثر فيها طيور القماري، وفي نهاية “المؤخر” تبدأ فترة الكنة، وسنحدثكم عنها لاحقًا”.

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