شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تكرّم جهود المملكة في التوعية بقضايا الأرصاد والمناخ والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.