شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تكرّم جهود المملكة في التوعية بقضايا الأرصاد والمناخ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كرّمت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء المملكة العربية السعودية ممثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، تقديرًا لجهودها المتميزة في رفع الوعي العربي بقضايا الأرصاد الجوية والمناخ، وذلك خلال ختام أعمال الاجتماع ال39 للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، الذي استضافته الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة على مدى يومين.
كما تم اعتماد شعاري“اليوم العربي للأرصاد الجوية”و”يوم الراصد والمتنبئ الجوي”بمبادرة سعودية.
ويعكس هذا التكريم التقدير العربي للمساعي السعودية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الطقس والمناخ، ودورها الفاعل في نشر المعرفة الأرصادية بأساليب شاملة ومؤثرة، تدعم سلامة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي.
التوعية الإعلامية بمجال الأرصاد الجويةويأتي هذا التكريم تتويجًا لدور المملكة البارز ضمن لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، حيث قدمت مبادرات نوعية شملت إعداد أول حقيبة عربية للمصطلحات الأرصادية بلغة الإشارة، وتنظيم ورشة عمل متخصصة بعنوان“دور الإعلام في تعزيز الوعي بمعلومات الطقس والمناخ”، بمشاركة واسعة من الإعلاميين والصحفيين من مختلف الدول العربية.
كما تم اعتماد شعاري“اليوم العربي للأرصاد الجوية”و”يوم الراصد والمتنبئ الجوي”بمبادرة سعودية.
رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المناخيةوأشادت الأمانة العامة للجامعة بالدور الحيوي للمملكة في دعم أعمال اللجنة، وتطوير أدوات التوعية والتثقيف بمجال الأرصاد، بما يسهم في رفع جاهزية المجتمعات العربية للتعامل مع المتغيرات المناخية، ويعزز من أهداف العمل العربي المشترك.
ويعكس هذا التكريم التقدير العربي للمساعي السعودية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الطقس والمناخ، ودورها الفاعل في نشر المعرفة الأرصادية بأساليب شاملة ومؤثرة، تدعم سلامة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي.