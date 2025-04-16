شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 333% .. نموًا في تراخيص مرافق الضيافة السياحية الخاصة خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

نمو متزايد

الدمام - شريف احمد - سجلت البيانات الأولية لأعداد ونسب التراخيص التي تم إصدارها خلال العام 2024م في وزارة السياحة، نموًا بنسبة 333% مقارنةً بعام 2023م في أعداد التراخيص في مرافق الضيافة السياحية الخاصة، حيث بلغ عددها 8.357 ترخيصًا مقارنةً بعدد 1.929 ترخيصًا في عام 2023م.وبحسب نظام السياحة، فإن تعريف مرفق الضيافة السياحي الخاص يشمل كل وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومرخصة من وزارة السياحة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.أشار المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة، إلى أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية الخاصة، يأتي تأكيدًا على حرص الوزارة على تمكين المستثمرين الأفراد في قطاع الضيافة من الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حملة "ضيوفنا أولوية"؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.