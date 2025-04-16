شكرا لقرائتكم خبر عن 71 ألف مخالفة بالنقل البري والبحري.. ومكة والرياض والشرقية الأعلى تسجيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذها لأكثر من 388 ألف عملية فحص رقابية مكثفة خلال شهر مارس الماضي من العام 2025م، وشملت هذه العمليات الرقابية كل أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات والضوابط المعتمدة لممارسة هذه الأنشطة الحيوية. عمليات الفحص بقطاعات النقل وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أن النصيب الأكبر من عمليات الفحص كان في قطاع النقل البري، بإجمالي 383,042 عملية فحص، حيث بلغت نسبة امتثال المنشآت والأفراد للأنظمة في هذا القطاع 91%.

وفي قطاع النقل البحري، تم تنفيذ 5,952 عملية فحص، وسُجلت نسبة امتثال عالية بلغت 99%. أما في قطاع النقل السككي، فقد بلغت عمليات الفحص 168 عملية، مع تحقيق نسبة امتثال كاملة بلغت 100%.

وخلال هذه الحملات الرقابية المكثفة، رصد مفتشو الهيئة ما مجموعه 71,306 مخالفات في أنشطة النقل البري، مقابل 23 مخالفة فقط تم رصدها في أنشطة النقل البحري، فيما لم تسجل أي مخالفات في قطاع النقل السككي. نسب المخالفات بالمناطق وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد المخالفات المسجلة، بإجمالي 39,254 مخالفة في النقل البري و6 مخالفات في النقل البحري.

تلتها منطقة الرياض التي سجلت 13,256 مخالفة في النقل البري. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة ب 10,722 مخالفة برية ومخالفتين بحريتين.

وسجلت المنطقة الشرقية 3,462 مخالفة برية و6 مخالفات بحرية، بينما سجلت منطقة القصيم 3,462 مخالفة برية. وتوزعت بقية المخالفات المرصودة على مناطق المملكة الأخرى. أبرز المخالفات المرصودة وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال شهر مارس تمثلت في عدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل مركبات نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، بالإضافة إلى ممارسة بعض أنشطة النقل دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة من الهيئة.

وأكدت هذه الجهود الرقابية المستمرة حرص الهيئة العامة للنقل على متابعة تطبيق كافة الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاعات النقل المختلفة، بما يضمن سلامة العمليات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويحقق بيئة نقل آمنة ومنظمة في المملكة.

