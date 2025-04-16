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شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" بالأردن.. 40 عملية زراعة قوقعة لأطفال فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة الأردنية الهاشمية أمس، 40 عمليةً لزراعة القوقعة السمعية لـ 40 طفلًا فلسطينيًا من قطاع غزة تكللت جميعها بالنجاح التام -ولله الحمد-.
كما تم تقديم خدمات تأهيل النطق والتخاطب لـ 40 طفلًا، كذلك تنظيم 16 جلسةً تثقيفيةً لذوي الأطفال الفلسطينيين، استفاد منها 112 فردًا، ضمن برنامج "سمع السعودية" التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال الفلسطينيين من قطاع غزة، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.
كما تم تقديم خدمات تأهيل النطق والتخاطب لـ 40 طفلًا، كذلك تنظيم 16 جلسةً تثقيفيةً لذوي الأطفال الفلسطينيين، استفاد منها 112 فردًا، ضمن برنامج "سمع السعودية" التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال الفلسطينيين من قطاع غزة، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.