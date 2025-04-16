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"الملك سلمان للإغاثة" بالأردن.. 40 عملية زراعة قوقعة لأطفال فلسطينيين

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واس - عمّان 0 تبليغ

  • "الملك سلمان للإغاثة" بالأردن.. 40 عملية زراعة قوقعة لأطفال فلسطينيين 1/2
  • "الملك سلمان للإغاثة" بالأردن.. 40 عملية زراعة قوقعة لأطفال فلسطينيين 2/2

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الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة الأردنية الهاشمية أمس، 40 عمليةً لزراعة القوقعة السمعية لـ 40 طفلًا فلسطينيًا من قطاع غزة تكللت جميعها بالنجاح التام -ولله الحمد-.
كما تم تقديم خدمات تأهيل النطق والتخاطب لـ 40 طفلًا، كذلك تنظيم 16 جلسةً تثقيفيةً لذوي الأطفال الفلسطينيين، استفاد منها 112 فردًا، ضمن برنامج "سمع " التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال الفلسطينيين من قطاع غزة، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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