السعودية | هيئة الأمن الصناعي: أكثر من 1400 وثيقة لمشاريع الأمن والسلامة خلال عام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العليا للأمن الصناعي عن مراجعة أكثر من 1400 وثيقة مشروع خلال عام 2024، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق إشرافها.

وأوضحت أن الوثائق تضمنت 826 مشروعًا لرفع مستوى الحماية وتعزيز أمن المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها، و584 مشروعًا للسلامة والحماية من الحريق لضمان بيئة صناعية آمنة ومستدامة.

وتواصل الهيئة العليا للأمن الصناعي جهودها المستمرة في تطوير وتحسين مستوى الأمن والسلامة في القطاعات الواقعة ضمن نطاق إشرافها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من جاهزية وصمود المنشآت لمواجهة جميع أنواع المخاطر بشكل فعّال.

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