السعودية | وكيل إمارة حائل المكلف يزور معرض أسبوع المرور الخليجي الموحد 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

زار وكيل إمارة منطقة حائل المكلف علي بن سالم آل عامر, معرض أسبوع المرور الخليجي الموحد 2025 الذي دشن سمو أمير حائل اليوم فعالياته بالمنطقة تحت شعار “قيادة دون هاتف”، بحضور مدير مرور المنطقة العميد عبدالله بن نهار الصييفي ومدير صحة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد وعدد من منسوبي المرور المشاركين.

واطّلع وكيل الإمارة على العرض المقدم عن أسبوع المرور الخليجي الموحد، وأبرز إنجازات إدارة مرور المنطقة، وتجول في المعرض التوعوي المصاحب للفعاليات في مجمع العثيم مول، الذي يستمر خلال الفترة من الـ13 من أبريل حتى الـ17 من أبريل 2025م.

ونوّه وكيل الإمارة المكلف بأهمية تعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة المرورية، مثمّنًا جهود القطاعات المشاركة في توعية المجتمع، مؤكدًا أن الحملة تأتي في إطار دعم الإستراتيجية الخليجية للسلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن استخدام الهاتف في أثناء القيادة.

من جانبه أوضح العميد الصييفي أن أسبوع المرور الخليجي يهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى مختلف شرائح المجتمع، وتسليط الضوء على مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة الذي يعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية في المنطقة.

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