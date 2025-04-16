شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 31 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

انخفاض درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 31 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 31 درجة مئوية.- مكة المكرمة 34 درجة مئوية.- المدينة المنورة 33 درجة مئوية.- الرياض 30 درجة مئوية.- جدة 31 درجة مئوية.- أبها 26 درجة مئوية.- تبوك 26 درجة مئوية.- بريدة 28 درجة مئوية.- حائل 26 درجة مئوية.- الباحة 25 درجة مئوية.- عرعر 22 درجة مئوية.- سكاكا 23 درجة مئوية.- جازان 33 درجة مئوية.- نجران 34 درجة مئوية.- الخرج 31 درجة مئوية.- المجمعة 29 درجة مئوية.- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.- الدوادمي 30 درجة مئوية.- شرورة 38 درجة مئوية.شهدت المملكة خلال الأيام الماضية انخفاضًا في درجات الحرارة نتيجة تأثير الرياح الشمالية، حسبما أفاد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل في تصريحات لقناة "الإخبارية".وأوضح العقيل أن جنوب الرياض تتأثر حاليًا بكتلة غبارية، متوقعًا استمرار تدني الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.كما نبه إلى شبه انعدام للرؤية في بعض مناطق المنطقة الشرقية نتيجة موجة الغبار المصاحبة.وأشار إلى أن الأجواء في جدة مستقرة، والسماء صافية، والجو معتدل.وأضاف أن المملكة تمر حاليًا بفصل الربيع، وتحديدًا في ذروة تقلبات الطقس ودرجات الحرارة، ما يسهم في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.