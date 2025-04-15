شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: الرؤية ستظل غير جيدة بالرياض خلال الـ24 ساعة القادمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال عقيل العقيل، محلل بالمركز الوطني للأرصاد، إن جنوب الرياض تتأثر بكتلة غبار، متوقعا أن تظل الرؤية غير جيدة خلال الـ24 ساعة القادمة.

ونبه بشبه انعدام للرؤية في بعض المناطق بالمنطقة الشرقية بسبب موجة الغبار.

وأشار إلى أن الرياح الشمالية أدت خلال هذه الأيام إلى تقليل درجات الحرارة على مناطق المملكة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية” وقناة “الإخبارية”.

وأكد أن الأجواء مستقرة والجو معتدل في جدة والسماء صافية، مشيرا إلى أن المملكة تعيش حاليا في فصل الربيع وتحديدا في ذروة تقلب الأجواء والحرارة.

ولفت إلى أن التباين في درجات الحرارة يؤدي إلى نشاط رياح تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.