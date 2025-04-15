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وزير الخارجية يصل إلى الكويت.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان إلى الكويت اليوم للمشاركة في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، نائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وفقا لـ”العربية”.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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