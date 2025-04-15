شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل إلى الكويت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان إلى الكويت اليوم للمشاركة في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، نائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وفقا لـ”العربية”.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.