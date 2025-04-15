شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريم بنت الوليد توجه رسالة شكر للأمير عبدالعزيز بن طلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، رئيسة مجلس إدارة مدارس المملكة، الشكر إلى الأمير عبدالعزيز بن طلال الذي أشاد بإدارتها لمدارس المملكة.

وكان سموه على حسابه بموقع إكس :”ما أجمل أن تُقترن المسؤولية برسالة، والطموح برؤية تؤمن بصناعة الإنسان.

كل التوفيق للعزيزة الأميرة ريم بنت الوليد في قيادتها لمدارس المملكة، حيث يبدأ الأثر من مقاعد الدراسة، وتُزرع بذور القادة في كل روحٍ شغوفة بالتعلم”.

وكتبت الأميرة ريم بنت الوليد تغريدة على حسابها بموقع إكس :”شكرًا من القلب لعمي الغالي الأمير عبدالعزيز على رسالتك الداعمة التي أعتز بها كثيرًا”.

وأكدت أن تقديره محل فخر، وتشجيعه دافع لها لمواصلة العمل بإيمان ومسؤولية تجاه مستقبل التعليم.