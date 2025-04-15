شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 عارض.. انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للبناء 2025 والان نبدء بالتفاصيل

فرص التشييد والبناء في المملكة

عرض المنتجات أمام جمهور كبير

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض جدة الدولي للبناء 2025م "جيبكس"، الذي تنظمه غرفة جدة بمشاركة عدد من الشركات المحلية والدولية وأكثر من 300 عارض في 40 قطاعًا استثماريًا وتجاريًا وصناعيًا ويستمر ثلاثة أيام، في مركز جدة للفعاليات والمنتديات.وأوضح نائب رئيس غرفة جدة عمار العبود أن المعرض في نسخته الثالثة يشكل منصة مثالية للشركات المحلية والدولية للاستفادة من الفُرص الهائلة في سوق التشييد والبناء بالمملكة، وتحقيق تقدم كبير في التخطيط وإطلاق المشاريع الرئيسية في هذا القطاع الذي يشهد نموًا بشكل أساسي.وزيادة الإنفاق على البنية التحتية في المملكة من خلال المشاريع الكبيرة المُتعلقة بالطرق والجسور، والمطارات والموانئ البحرية، والسكك الحديد، والمشاريع السكنية والتجارية، مما يزيد الطلب على مشاريع البناء، ويُعزز فُرص الاستثمار في هذا القطاع.ويوفر معرض جدة الدولي للبناء 2025 فُرص عرض المنتجات والخدمات أمام جمهور كبير وعريض من المهتمين بقطاع البناء من أجل فَهم أفضل لاحتياجات الجمهور وتعزيز مكانة السوق السعودي، إلى جانب الاستفادة مــن التعاون مع شركاء جُدد وتطوير شراكات مُستقبلية في المملكة، إضافة إلى التواصل مع الجمهور المُستهدف مباشرةً والاطلاع على آرائهم والوصول إلى أسواق جديدة واستكشاف فُرص توسيع الأعمال.