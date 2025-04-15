شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات في "الصحة": العيبان والعبدالعالي مساعدين للوزير وتكليفات جديدة والان نبدء بالتفاصيل





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جذب وتنمية الاستثمارات

الدمام - شريف احمد - في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات القيادية وتطوير الأداء في مختلف القطاعات الصحية، أعلنت وزارة الصحة حزمة من التكليفات الجديدة، شملت مناصب عليا وحيوية داخل الوزارة.وجرى تكليف عبدالرحمن العيبان بمنصب مساعد وزير الصحة، ما يعكس الثقة في خبراته وقدراته لدعم استراتيجيات الوزارة وتوجهاتها العامة.وشملت التكليفات تعيين الدكتور محمد العبدالعالي، مساعداً لوزير الصحة للخدمات الصحية، وهو منصب محوري يركز على الإشراف المباشر على تقديم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة.وامتدت التعيينات لتشمل عدداً من وكالات الوزارة الأساسية، حيث جرى تكليف ريم الغانم بمنصب وكيل الوزارة للموارد البشرية، لتتولى مسؤولية إدارة وتنمية الكوادر البشرية التي تعد الركيزة الأساسية في القطاع الصحي.وفي ذات السياق، كُلّف خالد البريكان بمنصب وكيل الوزارة للاستثمار، في خطوة تبرز الاهتمام المتزايد بجذب وتنمية الاستثمارات في القطاع الصحي لتحقيق الاستدامة والتوسع.وتضمنت التكليفات تعيين مرعي القحطاني وكيلاً للوزارة للتوطين، ما يؤكد سعي الوزارة لرفع نسبة الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات والمجالات الصحية.وشملت القرارات أيضاً تكليف راكان بن دهيش، بمنصب وكيل الوزارة للتعاون الدولي، بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات الصحية العالمية بما يخدم تطوير المنظومة الصحية في المملكة.