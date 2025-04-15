شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تحصد 31 جائزة بمعرض جنيف للاختراعات والان نبدء بالتفاصيل

معرض جنيف للاختراعات

جوائز جامعة الملك عبدالعزيز

تقدير دولي واسع

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك عبدالعزيز، 31 جائزة عالمية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، وذلك عن 11 مشروعًا ابتكاريًا قدمها باحثوها ومبتكروها من هيئة أعضاء التدريس والطلبة، ما يعكس التميز الذي تتمتع به الجامعة في مختلف المجالات العلمية.وتوزعت الجوائز على عدد من الكليات والمراكز البحثية بالجامعة، حيث نال باحثوها ميداليتين ذهبيتين وست ميداليات فضية وميدالية برونزية، بالإضافة إلى( 22 ) جائزة خاصة من منظمات وهيئات دولية متخصصة في الاختراعات.وتوج اختراعين بالميدالية الذهبية، وهي اختراع عائشة حسن عليمي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وهو ( فحص طبي تشخيصي للكشف عن الاعتلال في كروموسومات الأجنة قبل غرسها) واختراع عدنان جمعان تركي من كلية علوم البحار، والمتعلق ( بالتثبيت الحيوي لغازات الاحتباس الحراري )وحصدت فرق بحثية وطلابية أخرى ميداليات فضية وبرونزية عن اختراعات متنوعة شملت مجالات علوم البحار والطب والتمريض والهندسة والعلوم والحاسبات وتقنية المعلومات.وحصل على الميداليات الفضية كلًا من محمد علي الصعفاني من كلية علوم البحار عن اختراع بعنوان ( أنظمة وطرق قياس أعماق طبقة الخلط السطحية ) وياسر علي شعبان من كلية علوم البحار لمشروع عن اختراع بعنوان ( طريقة لتقسيم الماء بالتحفيز الكهربائي ) والجوهرة الصالح من كلية الطب عن اختراع بعنوان ( لاصقة هيل ويف )فيما شملت قائمة الحائزين على الميداليات الفضية حلا مغربل، ريم حسين من كلية التمريض وليان عسيري من كلية الهندسة عن اختراع (نظام استقرار الضغط) ورهف عالم، رغد الجندي من كلية الطب وريناد الأفندي من كلية الهندسة عن اختراع (هيباتو سكان) وسارة المطيري، موضي البقمي من كلية العلوم وغلا المالكي من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات عن اختراع (أنابيب مياه الصرف الصحي ذاتية الإصلاح.. حصن).وحصل الميدالية البرونزية الدكتور حسام علي سيد من كلية الطب فرع رابغ عن اختراع بعنوان ناقلات النانوزينميرسم لتوصيل الدواء الى الكبد.ونال باحثو الجامعة على تقدير دولي واسع تمثل في 22 جائزة خاصة تقديرًا لابتكاراتهم من منظمات دولية من فرنسا وكوريا وبولندا وتايلاند وماليزيا وتايوان والصين وهونغ كونغ، ما يؤكد على القيمة العالمية لهذه الاختراعات وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع.