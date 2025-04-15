الربيعة: أكثر من 6.5 مليون معتمر خلال الربع الأول من عام 2025

كشف وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن عدد المعتمرين والزوار بلغ أكثر من 6.5 ملايين معتمر من خارج المملكة خلال الربع الأول 2025، بزيادة تجاوزت 11% في الربع الأول بالمقارنة مع الفترة ذاتها في العام الماضي، وأن قطار الحرمين السريع شهد زيادة في عدد الركاب، حيث ارتفع عدد مستخدميه من 3.3 ملايين راكب في عام 2022 إلى 8.8 ملايين راكب في عام 2024، مما يعكس التحسينات المستمرة في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين والزوار، مؤكدًا أنه دعم للتحول الرقمي في رحلة المعتمرين والزوار طورت وزارة الحج والعمرة تطبيق "نسك" الذي يوفر أكثر من 100 خدمة، فيما تجاوز عدد المسجلين في التطبيق 18 مليون مستخدم، والعدد في ازدياد.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وبخصوص شهر رمضان أكد أن عدد المعتمرين والزوار والمصلين في كل الفروض الخمس في الحرمين الشريفين بلغ أكثر من 122 مليونًا، أتوا من كل أنحاء العالم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأضاف: نتيجة للنقلة النوعية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في مختلف مناحي الحياة في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد حصلت مكة المكرمة على المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر عدد الزوار الدوليين، فيما حققت المدينة المنورة المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء السياحي وذلك وفقًا لتقرير يورومونيتور الدولي لعام 2024م.

وأشاد بالدور الكبير الذي تبذله إمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والهيئات المكانية بمتابعة وإشراف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان.