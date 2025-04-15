جاء ذلك في كلمة له خلال حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.
وبخصوص شهر رمضان أكد أن عدد المعتمرين والزوار والمصلين في كل الفروض الخمس في الحرمين الشريفين بلغ أكثر من 122 مليونًا، أتوا من كل أنحاء العالم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وأضاف: نتيجة للنقلة النوعية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في مختلف مناحي الحياة في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد حصلت مكة المكرمة على المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر عدد الزوار الدوليين، فيما حققت المدينة المنورة المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء السياحي وذلك وفقًا لتقرير يورومونيتور الدولي لعام 2024م.
وأشاد بالدور الكبير الذي تبذله إمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والهيئات المكانية بمتابعة وإشراف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: أكثر من 6.5 مليون معتمر خلال الربع الأول من عام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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