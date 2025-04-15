بدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات في موقع الكدوة بمكة

أعلن برنامج الأحياء المطورة، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبدعم وتمكين من اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، عن إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري والبدء باستقبال طلبات تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات بموقع الكدوة المقدرة بإجمالي 7 مليار ريال، ويتيح الصندوق خيارين للتعويضات المقدمة للملاك؛ إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير، أو استلام التعويض نقدًا.

ويقدم البرنامج حلولاً شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، وتساهم في معالجة الخلل السكاني الناتج عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل. كما يسعى إلى تحفيز النشاط الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، بالإضافة إلى وضع آليات فعّالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.

ويدعو البرنامج ملاك العقارات المستحقة للتعويض في موقع الكدوة لاستكمال إجراءات الصرف بتوفير إفادات الصندوق العقاري، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومخالصات شركتي الكهرباء والمياه - لكل مالك وإن تعدد الورثة ومن ثم حجز موعد بدءًا من يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025م، إما إلكترونيا عبر الرابط أو الهاتف الموحد (8001000041) للحصول على التعويضات بحصص المساهمة أو استلام القيمة النقدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البرنامج في تنفيذ عمليات الصرف وفق آليات واضحة وموثوقة، تُسهم في تعزيز الثقة مع الملاك وتحقيق أعلى درجات الشفافية والالتزام. وأكد برنامج الأحياء المطورة التزامه بصرف التعويضات للدفعات المجدولة فور الانتهاء من الإجراءات النظامية، وذلك وفق إطار زمني يضمن حصول جميع الملاك على حقوقهم بكل يسر وسهولة.

جدير بالذكر أن القائم على إدارة الصندوق هو شركة البلاد المالية، وينفذ أعمال التطوير الموقع الكدوة شركة ذاخر للتطوير العقاري على مساحة 686,056 مترًا مربعًا، بهدف تحسين جودة الحياة في الأحياء المطورة والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام ومدينة مكة المكرمة، وتغيير المشهد العقاري والمساهمة في التطوير والتنمية المستدامة بما يحقق تطلعات رؤية السعودية 2030.