البنك المركزي السعودي: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى %79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م

كشف البنك المركزي السعودي "ساما" عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية - أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي - نسبة %79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة "الأفراد" بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م.

ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموا كبيرًا خلال العام 2024م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية "غير النقدية المنفذة نحو 12.6 مليار عملية، مقارنة بـ 10.8 مليارات عملية للعام 2023م.

وتشهد المملكة تقدما ملحوظًا ونموا متسارعا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، والذي يأتي كنتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.

ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة، لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافة إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.