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إيطاليا.. "الحربي" يبحث أوجه التعاون مع رئيس أركان سلاح الكارابينيري

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واس - روما 0 تبليغ

إيطاليا.. "الحربي" يبحث أوجه التعاون مع رئيس أركان سلاح الكارابينيري

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الدمام - شريف احمد - التقى رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، رئيس أركان القيادة العامة لسلاح الكارابينيري في جمهورية إيطاليا الفريق أندريا تاوريللي ساليمبيني، وذلك في مستهل زيارته لإيطاليا.
وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وأوجه التعاون بين الجانبين.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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