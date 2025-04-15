شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. "الحربي" يبحث أوجه التعاون مع رئيس أركان سلاح الكارابينيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، رئيس أركان القيادة العامة لسلاح الكارابينيري في جمهورية إيطاليا الفريق أندريا تاوريللي ساليمبيني، وذلك في مستهل زيارته لإيطاليا.

وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وأوجه التعاون بين الجانبين.

