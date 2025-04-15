شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة على مرفأ الصيد لضبط حظر ”الناجل“.. وتشجير مركز القضيمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلاً بقسم الثروة السمكية، جولاته الرقابية والتفتيشية الميدانية على مرفأ الصيد بالمحافظة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لضمان التزام الصيادين بالأنظمة والتعليمات، والحد من مخالفات نظام صيد الأسماك، خاصة فيما يتعلق بفترات الحظر الموسمية.

وفي مبادرة بيئية موازية، نفذ المكتب صباح اليوم الثلاثاء حملة تشجير في مركز القضيمة التابع للمحافظة.





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وأوضح نائب مدير مكتب الوزارة برابغ، حسام الجريب، أن الجولات الرقابية الحالية تركز بشكل خاص على متابعة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الناجل والطرادي في مياه البحر الأحمر، والذي بدأ سريانه من الأول من أبريل ويستمر حتى الحادي والثلاثين من مايو 2025 «الموافق 3 شوال حتى 4 ذو الحجة 1446 هـ »، لمدة شهرين.

وأضاف الجريب أن هذه الفترة تأتي ضمن الخطة الموسمية لحماية هذه الأنواع من الاستنزاف، مشيراً إلى أنه يتم خلال الجولات توعية الصيادين ومرتادي البحر بأهمية الالتزام بالوسائل النظامية المسموح بها، والتنبيه لمخاطر الصيد الجائر وأثره السلبي على البيئة البحرية.



وأكد أن الهدف هو حماية الثروات المائية الحية، والحفاظ على استدامة المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي.

على صعيد آخر، وضمن مساعيه لتحسين المشهد الحضري وزيادة الوعي البيئي، نفذ المكتب صباح اليوم الثلاثاء، مبادرة لتشجير مبنى مركز القضيمة. وبمشاركة فاعلة من منسوبي المكتب والمركز، وتحت إشراف وتوجيه مدير المكتب الأستاذ ردة بن عبادل القارزي ونائبه حسام الجريب، تم زراعة 70 شتلة متنوعة في محيط المبنى.

وتندرج مبادرة التشجير هذه ضمن خطة أوسع للمكتب تستهدف المراكز والمباني الحكومية التابعة للمحافظة، كما تأتي امتداداً لحملة التشجير التي يقودها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وتماشياً مع الحملة الوطنية للوزارة الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي، وتحفيز المشاركة المجتمعية في الأعمال التطوعية البيئية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة والتنمية البيئية المستدامة.