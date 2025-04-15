شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج تستعرض جاهزية المشاعر المقدسة ومشاريع التبريد والتشجير والان نبدء بالتفاصيل

الاستعداد المبكر للحج

مسار المشاعر في مزدلفة

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الاجتماع الأول للجنة الدائمة للحج والعمرة، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.شهد الاجتماع استعراض الخطط التشغيلية واستعدادات الجهات المعنية لموسم الحج 1446هـ، إلى جانب نسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها داخل المشاعر المقدسة والتي سيُشرع في تشغيلها خلال الموسم الحالي.وأكد الأمير سعود بن مشعل أهمية تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على الاستعداد المبكر للحج وتكامل جهود القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الدولة سخّرت كل الإمكانات لتيسير أداء النسك في أجواء من الراحة والطمأنينة.واطلعت اللجنة على مجموعة من المشاريع الحيوية من أبرزها ترميم مسجدي حجاج البر بمشعري منى ونمرة، وتنفيذ مشاريع التظليل والتبريد في مسارات المشاة بمشعري منى وعرفات، وتركيب مظلات مزودة برذاذ تبريدي في جبل الرحمة، ومشروع تخفيف الإجهاد الحراري في مسجد نمرة.كما شملت المشاريع تطوير الغطاء النباتي من خلال زراعة 10 آلاف شجرة، وإنشاء 400 برادة مياه، واستراحات تغطي 28 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء 15 مركزًا للطوارئ و71 مركز انطلاق لتقديم الخدمات الطبية واللوجستية، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مسار المشاعر في مزدلفة، وإنشاء 64 مجمعًا لدورات المياه ذات طابقين، وتهيئة 135 موقعًا لصناديق النفايات الضاغطة في مشعر منى.وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدرت التوصيات اللازمة لضمان استعداد شامل ومتكامل لموسم حج هذا العام.