شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" تضع اللمسات الأخيرة لخطة حج 1446 التشغيلية والان نبدء بالتفاصيل

فخر واعتزاز

نموذج عالمي

الدمام - شريف احمد - وضعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اللمسات النهائية على خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا، بهدف إثراء تجربة الأعداد المليونية المتوقعة من ضيوف الرحمن.وترأس الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الاجتماع التحضيري الذي عُقد عن بُعد بحضور وكلاء الرئاسة، وجرى خلاله مناقشة الأطر العامة للخطة التشغيلية، مع التأكيد على أهمية تعزيز مكامن القوة الإثرائية في الحرمين الشريفين، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية، وزيادة أعداد الروبوتات التفاعلية والشاشات الرقمية المترجمة بعدة لغات، بما يدعم منظومة الإرشاد والتوجيه للحجاج.أوضح السديس أن نجاح موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام يُعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء المملكة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء آمنة وميسرة.وأكد أن ما تحقق خلال شهر رمضان من انسيابية وتكامل في الخدمات يمثل تجسيدًا لريادة المملكة الإسلامية، وعمقها الديني، ورسالتها الوسطية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير المنظومة التشغيلية بما يواكب التطلعات ويحقق التميز في إدارة الحشود.ثمّن السديس جهود العاملين في القطاعات الحكومية والمنظومة الأمنية المشاركة في خدمة الحجاج، مثنيًا على تفانيهم في أداء واجبهم الديني والوطني، ومؤكدًا أن المملكة تقدم نموذجًا عالميًا في تنظيم المواسم الدينية، بفضل كوادرها الوطنية المتخصصة التي تسهم في تفويج الملايين وإدارة حركتهم وتنقلاتهم بين المشاعر دون عوائق، مستشعرين شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وحرص القيادة على راحة ضيوف الرحمن