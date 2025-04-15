شكرا لقرائتكم خبر عن هاتفيًا.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان عددًا من القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة هولندا كاسبار فيلدكامب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

