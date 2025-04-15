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هاتفيًا.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان عددًا من القضايا

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واس - الرياض 0 تبليغ

هاتفيًا.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان عددًا من القضايا

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة هولندا كاسبار فيلدكامب.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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