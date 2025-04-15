القيادة تعزي #ملك_تايلند في ضحايا زلزال مدينة #بانكوك #اليوم للتفاصيل | https://t.co/7lzC7nEdyc pic.twitter.com/BbVR39Z2oJ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.