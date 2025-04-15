السعودية | وفد صيني يطلع على أبرز مشاريع ومبادرات المؤسسة العامة للري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحثت المؤسسة العامة للري في محافظة الأحساء مع وفد من وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية برئاسة كبير المخططين وو وينتشينغ في زيارة رسمية اليوم، سبل تعزيز التعاون الدولي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموارد المائية، والاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها المؤسسة.

وعُقد خلال الزيارة اجتماع ضم رئيس المؤسسة المهندس محمد بن زيد أبوحيد، واستعرضت مجالات التعاون بينهما، ومناقشة مجالات التطوير في قطاع الري وإعادة الاستخدام، وأهمية العمل المشترك لتطوير الحلول المستدامة.

واطلع الوفد الصيني خلال جولته على مرافق المؤسسة، ومركز التحول الرقمي، مع تقديم عرض مفصل حول التقنيات المستخدمة في تحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وأبرز المبادرات الرقمية التي أسهمت في رفع جودة الأداء المؤسسي وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وتعرّف الوفد على المركز الفني التابع للمؤسسة، والقطاع الثاني الذي يعد أحد النماذج العملية لتكامل الجهود في إدارة الموارد المائية, واطلع على مزرعة جليجلة النموذجية، وتطبيقات الزراعة المستدامة، والحلول البيئية الذكية في إدارة المياه، ضمن رؤية المؤسسة الداعمة للاستدامة.

من جهته أعرب رئيس الوفد الصيني عن إعجابه بما شاهده من تطور تقني وتنظيمي في المؤسسة، مشيدًا بما تبذله من جهود لتحسين كفاءة الإدارة المائية وتوظيف التقنيات الحديثة.

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