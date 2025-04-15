شكرا لمتابعة خبر عن الغيدان يروي قصة سائحة أمريكية زارت المملكة بسبب لقاء لسمو ولي العهد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الإعلامي صلاح الغيدان، قصة سائحة أمريكية، قررت زيارة المملكة، وذلك بعد رؤيتها للقاء تلفزيوني، لسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس الوزراء.

وأوضح الغيدان خلال حديثه عبر برنامج “الشارع السعودي”، أن تلك السائحة بمجرد رؤيتها للقاء سمو ولي العهد على قناة” فوكس نيوز”، قدمت طلب تأشيرة إلكترونية، وقدمت إلى الدرعية.

وتابع أنها بعد رؤيتها للمملكة سحرت بجمالها وطبيعتها، وأقدمت على الاستثمار، مشيدة بروعة المكان، والجهد المبذول من القيادة الرشيدة.

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