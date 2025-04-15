شكرا لمتابعة خبر عن معاقبة 13 منشأة صيدلية بأكثر من 400 ألف ريال لمخالفتها نظام التتبع الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 13 مخالفة على منشآت صيدلية، تمثلت في عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر (اللحظي) للهيئة عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، أو عن توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات، بالإضافة إلى عدم توفر المخزون من مستحضراتها.

وأشارت الهيئة إلى أنها فرضت على المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والتي بلغت 426,500 ريال.

ويعمل نظام “رصد” على تتبع وتعقّب جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، بهدف تحقيق وفرة الأدوية، وضمان الأمن الدوائي، ومكافحة الغش التجاري.

ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن العقوبات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا و/أو إلغاء الترخيص.