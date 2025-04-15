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طلبة "تعليم الرياض" يحصدون 11 ميدالية وجائزة في معرض جنيف 2025

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • طلبة "تعليم الرياض" يحصدون 11 ميدالية وجائزة في معرض جنيف 2025 1/2
  • طلبة "تعليم الرياض" يحصدون 11 ميدالية وجائزة في معرض جنيف 2025 2/2

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الدمام - شريف احمد - حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 11 ميدالية وجائزة في مشاركتهم بمعرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الـ50 لعام 2025م.

اهتمام القيادة المستدام بالتعليم

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بأبنائها الموهوبين ورعايتهم؛ لتحقيق المنجزات والابتكارات المميزة والفريدة.
وأشاد بالأداء العام للطلاب والطالبات في المعرض وما يتمتعون به من مهارات وقدرات علمية وابتكارات مميزة، تعكس مدى الجهد المبذول من الطواقم الإدارية والتعليمية.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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