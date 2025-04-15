شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة "تعليم الرياض" يحصدون 11 ميدالية وجائزة في معرض جنيف 2025 والان نبدء بالتفاصيل

اهتمام القيادة المستدام بالتعليم

الدمام - شريف احمد - حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 11 ميدالية وجائزة في مشاركتهم بمعرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الـ50 لعام 2025م.وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بأبنائها الموهوبين ورعايتهم؛ لتحقيق المنجزات والابتكارات المميزة والفريدة.وأشاد بالأداء العام للطلاب والطالبات في المعرض وما يتمتعون به من مهارات وقدرات علمية وابتكارات مميزة، تعكس مدى الجهد المبذول من الطواقم الإدارية والتعليمية.