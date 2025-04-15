شكرا لمتابعة خبر عن زكري يحصد الذهبية في جنيف باختراع يُسهل التواصل بين الصم والمجتمع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاز الطالب مكي زكري بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، عن ابتكارهما جهاز “رفيق لغة الإشارة” (D.S.L.C)، الذي يُحوّل الكلام المنطوق إلى لغة الإشارة والعكس، مسهماً في سد فجوة التواصل بين فئة الصم والمجتمع

وعبر زكري عن سعادته الغامرة بتلك الجائزة، وهذا الإنجاز المميز الذي حققه، مؤكدًا شعوره بالفخر الكبير.

وهذا الابتكار يعتبر خطوة نوعية نحو تمكين ذوي الإعاقة السمعية من التفاعل بسلاسة مع محيطهم، سواء في الحياة اليومية أو في بيئات العمل والتعليم.

معرض جنيف الدولي للاختراعات يعد من أبرز المنصات العالمية لعرض الابتكارات التقنية، ويشهد سنويا مشاركة مئات المخترعين من مختلف الدول.

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