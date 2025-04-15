شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري لتعويض ملاك عقارات الكدوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن برنامج الأحياء المطورة، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إطلاق صندوق «رؤية مكة العقاري»، والذي سيتكفل بطلبات تعويضات ملاك العقارات (المستوفين للإجراءات) بموقع الكدوة المقدرة بإجمالي 7 مليارات ريال.

ويقدم البرنامج حلولاً شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، كما أنه يتيح خيارين للتعويضات المقدمة للملاك: إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير أو استلام التعويض نقدا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه سيحفز النشاط الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، ووضع آليات فعالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.

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