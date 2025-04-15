شكرا لمتابعة خبر عن عين ماء عذبة تتدفق من قلب البحر جنوب غرب المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنبع عين ماء عذبة من قاع البحر بمحاذاة شاطئ مركز القحمة التابع لمنطقة عسير، جنوب غرب المملكة، وهذه الظاهرة الطبيعية اللافتة شكلت مصدر دهشة للزوار والمهتمين، حيث تجري المياه العذبة من جوف الأرض لتلتقي بمياه البحر المالحة في مشهد قلّ نظيره.

وتُعرف هذه العين منذ سنوات طويلة بين سكان المنطقة، إذ كانت تمثل موردًا مائيًا مهمًا خصوصًا في الأزمنة التي سبقت توفر مصادر المياه الحديثة.

وكشف أحد مواطني المنطقة خلال تقرير نشرته قناة “العربية”، أن هذه العين معروفة منذ تسعينات القرن الماضي، مشيرًا أن هناك 3 عيون أخرى ولكن حاليًا هم تحت البحر، وفي حال انحسر سيظهرون.

وما يثير الاهتمام أن الإبل، وفق روايات الأهالي، كانت تتوجه إلى هذه العين وتغوص فيها بحثًا عن الماء العذب، مستدلة بغريزتها الفطرية.

وتُعد هذه العين مثالًا فريدًا على التنوّع البيئي الذي تزخر به المملكة، كما تسلط الضوء على الكنوز الطبيعية التي لا تزال مخفية في بعض المناطق الساحلية.

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