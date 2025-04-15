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أمير الرياض يمازح د. سعد الراشد بعد فوزه بجائزة الملك فيصل.. فيديو

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أمير الرياض يمازح د. سعد الراشد بعد فوزه بجائزة الملك فيصل.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في لفتة عفوية، مازح أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، الدكتور سعد الراشد بعد فوزه بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية .

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة تهنئة أمير الرياض للدكتور سعد على الجائزة وقال له: لي نصف الجائزة، ليرد الراشد قائلا: ” كلنا لك طال عمرك”.

وقد تم تكريمه في الحفل الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم منح جائزة الدراسات الإسلامية له تقديرًا لإسهاماته المتميزة في دراسة النقوش الإسلامية والتراث الأثري لشبه الجزيرة العربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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