شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يمازح د. سعد الراشد بعد فوزه بجائزة الملك فيصل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة عفوية، مازح أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، الدكتور سعد الراشد بعد فوزه بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية .

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة تهنئة أمير الرياض للدكتور سعد على الجائزة وقال له: لي نصف الجائزة، ليرد الراشد قائلا: ” كلنا لك طال عمرك”.

وقد تم تكريمه في الحفل الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم منح جائزة الدراسات الإسلامية له تقديرًا لإسهاماته المتميزة في دراسة النقوش الإسلامية والتراث الأثري لشبه الجزيرة العربية.