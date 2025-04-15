شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 مساءً.. أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقتي نجران وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

رياح نشطة على تبوك

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من أتربة مثارة، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وحبونا، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 8 مساءً.‏ونبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على ضباء، والوجه، وأملج, تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 8 مساءً. ‏