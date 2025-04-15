شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض.. سفلتة 80 ألف م2 ومعالجة 20 ألف من المهابط والحفر والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت أمانة الرياض أن فرقها الميدانية واصلت أعمال التشغيل والصيانة خلال الفترة من «4 - 10 أبريل الجاري» لتعزيز كفاءة البنية التحتية والوصول إلى تنمية مستدامة، حيث قامت بمعالجة «20718» مترًا مربعًا من المهابط والحفر، وصيانة «478» متر طولي من البردورات، مما يسهم في تعزيز جودة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

كفاءة البنية التحتية

أشارت الأمانة إلى إزالة «747» صبات خرسانية، ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية والحد من العوائق المرورية، مؤكدة أن أعمال الصيانة امتدت إلى تحسين الأرصفة والممرات، من خلال صيانة «11440» متر مربع من الانترلوك.

أيضًا تم غسل «186,735» متر طولي من الأرضيات والدهانات الأرضية، وصيانة «112» لوحة إرشادية ما يسهم في تعزيز النظافة وتحسين المشهد البصري وتحسين تجربة مستخدمي الطرق في المدينة ويعزز التزام أمانة منطقة الرياض بتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة الرياض سفلتة وصيانة «79939» متر مربع بمختلف أرجاء المدينة خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت أمانة الرياض أن فرقها الميدانية واصلت أعمال التشغيل والصيانة خلال الفترة من «4 - 10 أبريل الجاري» لتعزيز كفاءة البنية التحتية والوصول إلى تنمية مستدامة، حيث قامت بمعالجة «20718» مترًا مربعًا من المهابط والحفر، وصيانة «478» متر طولي من البردورات، مما يسهم في تعزيز جودة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.أشارت الأمانة إلى إزالة «747» صبات خرسانية، ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية والحد من العوائق المرورية، مؤكدة أن أعمال الصيانة امتدت إلى تحسين الأرصفة والممرات، من خلال صيانة «11440» متر مربع من الانترلوك.أيضًا تم غسل «186,735» متر طولي من الأرضيات والدهانات الأرضية، وصيانة «112» لوحة إرشادية ما يسهم في تعزيز النظافة وتحسين المشهد البصري وتحسين تجربة مستخدمي الطرق في المدينة ويعزز التزام أمانة منطقة الرياض بتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان العاصمة وزوارها.