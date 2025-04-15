شكرا لقرائتكم خبر عن 122 مليون مصلٍ ومعتمر بالحرمين.. و330 شركة عمرة تشارك في منتدى المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن الحرمين الشريفين وقاصديهما يحظون بالأولوية القصوى من القيادة الرشيدة – أيدها الله – مشيرًا إلى أن الشواهد التاريخية على هذا الدعم والاهتمام كثيرة، كان آخرها ما شهده شهر رمضان المبارك من تسهيلات وخدمات نوعية.

وأوضح أن عدد المعتمرين والزوار والمصلين في الحرمين الشريفين خلال العام تجاوز 122 مليونًا، قدموا من مختلف دول العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس الثقة العالمية في المنظومة المتكاملة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن .

جاء ذلك خلال حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة .



نقلة نوعية بمكة والمدينة



وأضاف الوزير أن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في شتى مجالات الحياة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أحرزت مكة المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر عدد الزوار الدوليين، بينما جاءت المدينة المنورة في المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء السياحي، وذلك بحسب تقرير "يورومونيتور" الدولي لعام 2024 .

وأشاد وزير الحج والعمرة بالدور الكبير الذي تقوم به إمارتا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والهيئات المكانية، بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة .



أرقام تُبرز جودة الخدمات



واستعرض عددًا من الإحصائيات الحديثة، من أبرزها أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة بلغ أكثر من 6.5 ملايين معتمر، بنسبة زيادة تجاوزت 11% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما أوضح أن قطار الحرمين السريع شهد قفزة كبيرة في عدد الركاب، حيث ارتفع من 3.3 ملايين راكب في عام 2022 إلى 8.8 ملايين راكب في عام 2024، في مؤشر على تطور منظومة النقل والخدمات اللوجستية .

وأكد أن وزارة الحج والعمرة دعمت التحول الرقمي في رحلة المعتمرين والزوار من خلال تطوير تطبيق " نسك " الذي يقدم أكثر من 100 خدمة إلكترونية، لافتًا إلى أن عدد المسجلين في التطبيق تجاوز 18 مليون مستخدم، والعدد في ازدياد مستمر، ما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين والزوار رقميًا .

وبيّن وزير الحج والعمرة أن هذا المنتدى، وبفضل الله ثم دعم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، أصبح أكبر منتدى دولي ينظم في المدينة المنورة، ويُعد منصة شاملة تجمع الفاعلين في قطاع العمرة والزيارة.

إلى أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 330 شركة عمرة وطنية، و 8 آلاف وكيل عمرة من مختلف دول العالم، إضافة إلى توقيع 4 آلاف اتفاقية تعاون، ومشاركة 100 عارض دولي، و 50 ورشة عمل يقدّمها 100 خبير ومختص، وسط توقعات بأن يبلغ عدد الزوار قرابة 30 ألف زائر .



مركز توعية ضيوف الرحمن



دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة الهوية المؤسسية لمركز توعية ضيوف الرحمن، التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي يهدف إلى تثقيف المعتمرين وتوعيتهم بكيفية أداء المناسك بالشكل الصحيح، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين الفائزين بجائزة "لبيتم" للتميز في خدمات ضيوف الرحمن لموسم عمرة 1446هـ، كما شمل التكريم 29 جهة وشركة من شركاء النجاح في تنظيم المنتدى.

ويُذكر أن النسخة الثانية من منتدى العمرة والزيارة تهدف إلى تحسين تجربة المعتمرين والزوار، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 100 دولة، وتنظيم أكثر من 50 ورشة عمل وجلسات حوارية، يقدمها 100 متحدث وخبير دولي، إلى جانب توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين مقدمي الخدمات، بما يعزز من جودة التجربة الروحية لضيوف الرحمن، ويعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الحيوي في إطار رؤيتها الطموحة.