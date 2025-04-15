شكرا لقرائتكم خبر عن منظار طبي ينهي معاناة عشرينية من ألم الفقرات العنقية بطبية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – معاناة مواطنة في العقد الثاني من عمرها، كانت تعاني من آلام مزمنة في الفقرات العنقية، عبر تدخل جراحي دقيق باستخدام المنظار لاستئصال غضروف ضاغط على الأعصاب.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريضة راجعت المدينة الطبية وهي تعاني من آلام شديدة وضعف في الطرف العلوي الأيمن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة تبيّن وجود غضروف في الفقرات العنقية يضغط على الأعصاب، مما تطلب إجراء عملية دقيقة بتقنية المنظار تُعد من أحدث تقنيات التدخل الجراحي المحدود.



كفاءة عالية



نجح الفريق الطبي في تنفيذ العملية بكفاءة عالية عبر فتحة صغيرة لا تتجاوز السنتيمتر الواحد، باستخدام منظار جراحي متطور مكّن من رؤية دقيقة لموقع الإصابة، وأسهم في تقليل النزيف، وتقصير مدة التعافي مقارنة بالعمليات التقليدية.



وبيّن الدكتور محمد غازي عبده، قائد الفريق الطبي، أن المريضة أظهرت تحسناً فورياً في حركة الطرف العلوي، مع اختفاء الآلام المصاحبة، مما ساعدها على استعادة حياتها اليومية خلال فترة زمنية قصيرة.



أحدث التقنيات



أكد عبده حرص المدينة الطبية على توظيف أحدث التقنيات العالمية في رعاية المرضى وتعزيز جودة الحياة.



ويُعد مركز العلوم العصبية في مدينة الملك عبدالله الطبية من المراكز التخصصية الرائدة على مستوى المملكة في مجال جراحات الأعصاب، حيث يواصل إجراء مثل هذه العمليات المتقدمة مدعوماً بكوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة تواكب التطور العالمي في هذا المجال.