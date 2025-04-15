تقييم تحيل 3 مخالفين للنيابة وتوقع 14 عقوبة

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» في تقريرها للربع الأول لعام 2025، عن إحالة 3 مخالفين للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين بممارستهم لمهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، كما تم إحالة 82 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين.

خطط امتثال

كشف التقرير عن عقوبات صدرت من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، بحق عددٍ من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والبالغ عددها 14 قرارًا، تضمنت إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة «الثانية والثلاثين» من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، والإيقاف لمدة سنة، كما تستمر تقييم في خطط امتثال الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم، حيث تم تصحيح 8 مخالفات غير جسيمة تم رصدها لمجموعة من المخالفين.

التقيد بالأنظمة

جدّدت تقييم تأكيدها على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم؛ حرصًا على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها.

مخالفات

- 3 مخالفين أحيلوا للنيابة العامة

- 82 أحيلوا إلى لجنة النظر في المخالفات

- 14 قرارا عقابيا

- 8 مخالفات غير جسيمة جرى تصحيحها

عقوبات

- الإنذار

- اللوم

- الغرامات المالية

- الإيقاف لمدة سنة