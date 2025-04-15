شكرا لمتابعة خبر عن 5 خطوات لإصدار شهادة ميلاد بدل تالف عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتيح منصة أبشر خدمة إصدار شهادة ميلاد بدل تالف من خلالها، وهذه الخدمة تمكن المواطنين والمقيمين من طلب إصدار بدل تالف الشهادة الميلاد للمستفيد أو لأحد أفراد أسرته عبر المنصة أبشر مع إمكانية توصيل الوثيقة إلى العنوان الوطني المسجل.

وبينت المنصة طريقة إصدارها وهي تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ثم اختيار الأحوال المدنية.

وأضافت أن الخطوات الأخرى تشمل اختيار خدمات شهادة الميلاد، واختيار طلب بدل تالف لشهادة الميلاد.