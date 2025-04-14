شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للمنافسة: إطلاق استبيان مستهلكي النقل الجوي الداخلي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور فهد الشثري عن إطلاق استبيان مخصص لمستهلكي خدمات النقل الجوي في المملكة العربية السعودية، بهدف تحليل أنماط السفر الداخلي والعوامل المؤثرة على اختيار الرحلات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاستبيان يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز بيئة منافسة عادلة داخل قطاع النقل الجوي الداخلي، حيث سيتم جمع وتحليل آراء المستهلكين بغرض تحليل أنماط السفر الداخلي في المملكة والعوامل المؤثرة على اختيار الرحلات.
أكد أن مشاركة المستهلكين في الاستبيان ستساهم في دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ودعا المتحدث الرسمي المستهلكين إلى التفاعل مع الاستبيان، مشيرًا إلى أن آرائهم ستكون عنصرًا أساسيًا في المساهمة في تعزيز بيئة المنافسة في قطاع النقل الجوي داخل المملكة.
وأضاف أنه يمكن للمستهلكين المشاركة في الاستبيان من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للمنافسة على الرابط: https://feed.gac.gov.sa/ أو متابعة قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاستبيان يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز بيئة منافسة عادلة داخل قطاع النقل الجوي الداخلي، حيث سيتم جمع وتحليل آراء المستهلكين بغرض تحليل أنماط السفر الداخلي في المملكة والعوامل المؤثرة على اختيار الرحلات.
الدكتور فهد الشثري
دعم المبادرات
أكد أن مشاركة المستهلكين في الاستبيان ستساهم في دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ودعا المتحدث الرسمي المستهلكين إلى التفاعل مع الاستبيان، مشيرًا إلى أن آرائهم ستكون عنصرًا أساسيًا في المساهمة في تعزيز بيئة المنافسة في قطاع النقل الجوي داخل المملكة.
وأضاف أنه يمكن للمستهلكين المشاركة في الاستبيان من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للمنافسة على الرابط: https://feed.gac.gov.sa/ أو متابعة قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.