"البيئة والزراعة": مشروعات مائية ضخمة ستُطلق في المستقبل القريب

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منتدى المياه العالمي

المشروعات المائية الضخمة

الدمام - شريف احمد - كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن هناك مشروعات مائية ضخمة ستُطلق في المستقبل القريب.جاء ذلك خلال استضافة العاصمة الرياض الاجتماع الـ(89) لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه.حضر الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، ورئيس المجلس لويك فوتشون وعدد من الأعضاء؛ وذلك لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المياه حول العالم.ويهدف أعمال الاجتماع التحضيري الأول لمنتدى المياه العالمي2027، إلى تحديد الأولويات العالمية والمُلحة في قضايا المياه العالمية، التي ستناقش على مدى السنوات الثلاث المقبلة وإعلان المخرجات في الرياض 2027.وأوضح الدكتور الشيباني خلال الاجتماع أن قطاع المياه في المملكة شهد تطورًا ملحوظًا، وحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للمياه، المبنية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونظام المياه والمبادرات المختلفة.ونوه بأهمية التعاون السعودي على المستويات كافة فيما يعود على تحسين خدمات المياه في العالم.وأشار إلى أن المشروعات والمبادرات القائمة التي أسست وأطلقت حسنت من إدارة وتخطيط المياه، وخدماتها على مستوى العالم.وبين أن الأهداف الاستراتيجية الطموحة والمشاريع المائية الضخمة، المقرر إطلاقها في المستقبل القريب، تهدف للارتقاء بالقطاع وازدهاره.يشار إلى منتدى المياه العالمي في دورته الحادية عشرة يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة عددٍ من المختصين والخبراء؛ لمناقشة أبرز قضايا المياه حول العالم، ورسم خارطة طريق لاستضافة أعمال المنتدى بالمملكة في عام 2027م.