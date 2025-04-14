شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى ونظيره الكازاخستاني يبحثان تطوير العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الكازاخية

مباحثات رسمية بين السعودية وكازاخستان

التعاون بين السعودية وكازاخستان

الدمام - شريف احمد - عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية في مقر مجلس الشورى بالرياض اليوم مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان ماولين أشيمباييف.وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى برئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد المرافق، مستعرضًا آلية العمل في مجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي.ولفت إلى العلاقات التي تربط المملكة وجمهورية كازاخستان، متطلعًا لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما العلاقات البرلمانية، والدفع بها إلى مستويات أرحب.بدوره عبّر رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية، مقدمًا شكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن المملكة شريك مهم وموثوق لجمهورية كازاخستان وفي العالم الإسلامي وفي العلاقات الدولية.وأشار إلى أن ما تشهده المملكة من تغيرات وتحولات هائلة من خلال رؤية المملكة 2030 متمنيًا للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، ومتطلعًا إلى أن تدفع هذه الزيارة العلاقات بين المملكة وكازاخستان إلى الأمام.وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجال البرلماني، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات الرسمية معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري.كما حضر جلسة المباحثات أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز المهنا.كما حضرها، نائب رئيس اللجنة محمد الفراج، والدكتور عاصم مدخلي، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتورة أروى الرشيد، والدكتور باسم السيد، واللواء بدر الشلهوب، والدكتور تركي العنزي، والدكتورة تقوى عمر، وسعد العتيبي، وعبدالله بن عيفان، وعلي القحطاني، والدكتور محمد الجرباء، ووليد عبدالشكور.وحضر من مجلس الشيوخ الكازاخستاني رئيس لجنة السياسة الاقتصادية والتنمية المبتكرة وريادة الأعمال سوينديك ألداشيف، ورئيس لجنة التشريع الدستوري والنظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون نورلان بيكنزاروف.وأيضا رئيس لجنة القضايا الزراعية وإدارة البيئة والتنمية الريفية علي بيكتاييف، والمفتي الأعلى لجمهورية كازاخستان نورزباي أتبينوف، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف.