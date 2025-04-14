شكرا لمتابعة خبر عن معلم يوجه نصائح ذهبية لأولياء الأمور تضمن مستقبل الطالب بعد الثانوية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه معلم مجموعة من النصائح الذهبية لأولياء الأمور، حثّهم من خلالها على ضرورة تربية الأبناء تربية جيدة، ومتابعتهم في المراحل الدراسية الحاسمة.

وقال المعلم في مقطع فيديو ظهر فيه:

“بعد سنوات، سيقول لك ابنك: يا ليتك وجّهتني من بدري”، مشيرًا إلى أن هناك خطوات مهمة تضمن مستقبل الطالب بعد المرحلة الثانوية.

وأوضح أن أول هذه الخطوات هو اختبار القدرات، لافتًا إلى أن الطالب يجب أن يسعى للحصول على درجة قريبة من الـ90.

وأضاف:“المتابعة من الآن مع الأبناء تصنع الفارق، وكذلك إجراء اختبار شامل على كل ما تعلمه الطالب سابقًا”، مشددًا على أهمية المعدل التراكمي للثانوية.

كما أشار إلى وجود تطبيق يُسمى “مستقبلهم”، يتيح تقييمًا واضحًا لمستوى الطالب، مؤكدًا على ضرورة التسجيل فيه بهوية ولي الأمر.